Назван лучший фильм ужаса 2018 года

Героиня фильма "Реинкарнация" | Фото: youtube.com Героиня фильма "Реинкарнация" | Фото: youtube.com

Главным хоррором года выбрана картина "Реинкарнация" начинающего американского режиссера Ари Астера, сообщает РИА Новости.

Рейтинг лучших фильмов ужасов 2018 г. составил портал Screen Rant. По мнению авторов рейтинга, занявшая первое место "Реинкарнация" - тот фильм, который "точно не захочется пересматривать". По сюжету после смерти матери главной героини в ее доме начинают происходить сверхъестественные вещи.

Второе место занял фильм "Тихое место", снятый Джоном Красинки. Это история семьи, живущей в населенном монстрами месте. Главное условие выживания героев – общение без единого звука.

Тройку лучших фильмов ужасов замыкает "Суспирия" итальянского режиссера Лука Гуаданьино. Главные роли в ремейке фильма 1977 г. сыграли Дакота Джонсон, Тильда Суинтон и Дорис Хик.

По версии портала в Топ-5 списка также вошли британский хоррор "Истории призраков" Джереми Дайсона и "Выжившая", снятая Корали Фаржеа. Картину Дайона авторы списка назвали "по-настоящему пугающей и ловко рассказанной". "Выжившую" же эксперты не рекомендовали к просмотру зрителям со слабым желудком.