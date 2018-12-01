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Будущих парламентариев обучили самообороне

Общество, 13:48 18 декабря 2018

тюменского отделения "Молодой гвардии" | Фото: тюменского отделения "Молодой гвардии"

Тренировку по самообороне для участников федерального проекта "Школа парламентаризма" провел профессиональный тренер по смешанным единоборствам Юрий Козлов в спортивном комплексе "Зодчий", сообщает тюменское отделение "Молодой Гвардии".

тюменского отделения "Молодой гвардии" | Фото: тюменского отделения "Молодой гвардии"

"Быть физически развитым так же важно, как и интеллектуально. Умение ориентироваться в сложных жизненных ситуациях и постоять за себя никому не повредит", - подчеркнул руководитель Тюменского регионального отделения ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев.

Уже на первом занятии участники освоили прямые удары, блоки двух уровней и подкрепили теорию практикой, поработав в парах. Завершилась тренировка мастер-классом от тренера, Юрий Козлов показал приемы самообороны с макетами холодного и огнестрельного оружия.

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# самооборона , Школа парламентаризма

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