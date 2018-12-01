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У филиалов ДК "Орфей" зажгут новогодние ели

Общество, 09:02 19 декабря 2018

pixabay.com | Фото: pixabay.com

Открытие двух новогодних елок состоится на уличных площадях филиалов Дома культуры "Орфей" 23 декабря. Зрителям покажут театральное представление, сообщили в пресс-службе центра культуры и творчества "Тюмень".

Первой откроют елку на уличной площади филиала ДК "Орфей", расположенного по адресу ул. С. Шахлина, 20. Праздничная программа "Новогодняя круговерть" состоится 23 декабря в 14 часов.

Всех присутствующих на празднике встретит яркая и красивая елка. Не обойдется праздник без козней Бабы Яги и Кикиморы, но благодаря новогоднему волшебству их планам не удастся сбыться, поскольку в гости пожалует загадочный Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой и символом Нового года - розовым поросенком.

В этот же день в 18 часов пройдет открытие елки на уличной площади ДК "Орфей" по адресу ул. 70 лет Октября, 5в. Гостей ждет театральное представление под названием "Чудеса под Новый год" и заряд положительных эмоций на все предстоящие праздники.

ДК "Орфей" приглашает всех желающих на новогодние программы. Праздник придется всем по душе и никого не заставит скучать.

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# ДК Орфей , елка , культура , Новый год

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