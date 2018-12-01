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Ялуторовским полицейским помогут хвостатые волонтеры

Общество, 17:05 18 декабря 2018

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Первые занятия участников волонтерского движения "Хвостатый волонтер" состоялись в Ялуторовске, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Данный проект - совместная работа молодежного социально-делового центра и кинологов местной полиции. Старший инспектор-кинолог Татьяна Авдеева провела тренировочные занятия с четвероногими волонтерами и их хозяевами. Собаки неплохо справились с предложенными заданиями. Они смогли найти своего хозяина, выполняли команды, изучили запах предмета и прочее.

Общий курс дрессировки и тренировки оказался под силу доберманам Бирме и Афине, ризеншнауцерам Доре и Эврике, русскому черному терьеру Люсе, лабрадору Рони, ротвейлеру Италии, немецким овчаркам Мише и Барибалу.

static.mvd.ru | Фото: static.mvd.ru

В течение нескольких последующих занятий добровольцам предстоит закрепить полученные навыки, после чего они приступят к специальному курсу дрессировки, к поиску человека.

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# кинологи , собаки , Ялуторовск

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