Житель Кургана в суде ответит за кражу двух миллионов рублей с банковских карт клиентов гипермаркета

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Житель Курганской области предан суду в Тюмени за кражу более 2 млн рублей с банковских карт клиентов гипермаркета, сообщает региональная прокуратура.

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя поселка Юргамыш Курганской области.

По версии следствия, в июне 2013 года курганец специально приехал в Тюмень и устроился кассиром в один из гипермаркетов, чтобы совершать кражи денежных средств с банковских карт покупателей. Он тайно проносил в торговый зал скиммер, проводил через его разъем банковские карты клиентов гипермаркета и незаметно фиксировал на свой телефон набираемые ими пин-коды на терминале. После этого молодой человек с помощью специальной программы изготовил дубликаты платежных карт. В июле того же года кассир уволился из гипермаркета и в период с июля по октябрь 2013 года через банкоматы в Тюмени, Курганской и Челябинской области украл с банковских карт 18 тюменцев более 2,2 млн рублей.

В ноябре 2013 года злоумышленник был объявлен в розыск. Его задержали в мае 2018 года и по решению суда заключили под стражу. 16 пострадавшим банки возместили похищенные средства, двое заявили иски в ходе предварительного следствия о возмещении вреда.

Прокуратура Тюменской области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.