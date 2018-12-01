Александр Моор: социально ориентированный бюджет развития сформирован в регионе

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Бюджет Тюменской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов - социально ориентированный документ, направленный на экономическое развитие. Об этом заявил глава региона Александр Моор, выступая в прямом эфире на телеканале "Россия 24" в программе "Час с губернатором".

"Все 29 государственных программ, которые мы реализовывали в предыдущие годы, будут продолжены. Бюджет стал хорошим подтверждением преемственности политики региональной власти. Очень важно, что несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране мы смогли не только сохранить все свои социальные обязательства, но и сформировали бюджет развития", - отметил губернатор.

В частности, в регионе сохранятся объемы дорожного строительства. В связи с завершением Тюменской кольцевой дороги в ближайшие три года планируется увеличить объем финансирования строительства дорог регионального значения. В бюджет заложены необходимые средства для строительства и реконструкции детсадов, школ, учреждений здравоохранения, в том числе сельских фельдшерско-акушерских пунктов.

Отвечая на вопросы телезрителей, Александр Моор рассказал, что Тюменская область сохранит государственную финансовую поддержку личных подсобных хозяйств и фермеров, которые производят более 40% молока, 35% мяса и 60% картофеля. Малые и средние сельхозпредприятия получат помощь в выходе на рынке Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

В трехлетнем бюджете заложены расходы на предоставление всех ныне действующих льгот для пенсионеров, в том числе - бесплатного проезда в общественном транспорте, добавил глава региона.

"Но самое главное - мы смогли сбалансировать региональные обязательства по реализации 12 национальных проектов в рамках майского указа президента России Владимира Путина. Это стратегический документ, по которому в ближайшие пять лет будет жить страна. Нам предстоит достичь очень серьезных целей, и путь к ним заложен в трехлетнем областном бюджете", - подчеркнул губернатор.

Евгений Бабенко