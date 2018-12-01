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Соревнования мотогонщиков на льду пройдут в Тюмени

Спорт, 08:51 20 декабря 2018

организаторов соревнований по мотогонкам | Фото: организаторов соревнований по мотогонкам

Чемпионат и первенство Тюмени по мотоциклетному спорту в дисциплине "Гонки на льду" пройдут на мототреке ДЮСШ "Старт XXI век" (ул. Высотная, 1, корп. 4) 22 декабря, сообщают организаторы.

Торжественное открытие соревнований начнется в 12 часов. В 12 часов 15 минут стартуют полуфинальные и финальные заезды. В 14 часов 10 минут объявят имена победителей.

В финальных заездах примут участие девять спортсменов, которые прошли учебно-тренировочный сбор и отобрались из серии четвертьфинальных и полуфинальных заездов. Это победители городских, областных соревнований по мотогонкам на льду 2017 года.

Изюминкой соревнований станет выступление руководителя спортивной школы Андрея Утусикова вне зачета в спарринге с молодыми спортсменами.

"В ходе соревнований хочу навязать борьбу молодым гонщикам, подготовить их для участия в первенстве России 2019 года, отработать командную тактическую езду", – поделился он.

Зрителей ждет 13 финальных заездов на мотоциклах, не имеющих тормозов, с шипами 28 мм.

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# лед , мотоциклы , соревнования , чемпионат

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