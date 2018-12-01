На установке полипропилена "ЗапСибНефтехима" начаты пусконаладочные работы

| Фото: sibur-tobolsk.ru | Фото: sibur-tobolsk.ru

На "ЗапСибНефтехиме" завершается строительство установки полипропилена и логистической платформы. Как сообщает пресс-центр Тобольской площадки СИБУРа, прогресс работ по проектированию, комплектации и строительно-монтажных работ по установке полипропилена составляет 99,4 %.

Здесь начаты пусконаладочные работы маслосистемы компрессора пирогаза, произведен запуск бойлера высокого давления, начаты продувки трубопроводов паром высокого давления.

На установке полиэтилена завершена внутренняя отделка помещений производственных зданий. Прогресс работ здесь составил 94,1 %

На установке полипропилене завершен монтаж основных конструкций факельной установки. Начаты пусконаладочные работы системы раствора гликоля. Выполняется маслопромывка двух экструдеров.

На строительстве объектов общезаводского хозяйства введены в опытно-промышленную эксплуатацию склад запчастей и склад реагентов.

По итогам ноября общий прогресс работ по проекту "ЗапСибНефтехим" составил 91,7 %. Поставка оборудования и материалов выполнена 98,6 %. Строительно-монтажные работы завершены на 91,3 %.

Поставку строительных материалов и оборудования, а также услуги по их транспортировке и монтажу оказывают специалисты из 35 регионов России. В проекте участвуют более 100 российских подрядных организаций и поставщиков оборудования.

"ЗапСибНефтехим" станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн тонн этилена, около 500 тыс. тонн пропилена и 100 тыс. тонн бутан-бутиленовой фракции (ББФ) в год, установок по производству различных марок полиэтилена и полипропилена совокупной мощностью 2 млн тонн в год.