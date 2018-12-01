Продвижение проекта "Умный регион" обсудят в опорном вузе

| Фото: g100k.com/ | Фото: g100k.com/

Круглый стол "Умный регион – продвижение" начнется в ТИУ (ул. Мельникайте, 70), холл 7 этажа 21 декабря с 9 часов, сообщает вуз.

В его работе будут участвовать представители органов исполнительной и законодательной власти города и региона, бизнеса, деловых объединений и образовательного сообщества Тюменской области.

Модератором круглого стола выступит исполняющая обязанности ректора Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова.

Каким видят дальнейшее продвижение Smart City и Smart Region власть, бизнес, образование? Как будет и должно происходить строительство "Умного региона", каких успехов удалось достичь в проекте "Умный город"? Станет ли Тюмень цифровой столицей России? Готовы ли ведущие IT-вендоры работать в Тюменской области? Какую роль готов взять на себя ведущий инженерный вуз? Эти и другие вопросы станут ключевыми на круглом столе, посвященном актуальной тематике.

Встреча пройдет в формате бизнес-завтрака. В ее ходе участники и гости мероприятия, кроме того, смогут ознакомиться с экспонатами выставки, которую организует Центр компетенций Интернета вещей и Smart City ТИУ.

Отметим, в рамках Программы развития опорного университета в ТИУ второй год реализуется стратегический проект Smart City. Он охватывает более 20 направлений: "Умная дорога", "Умное производство", "Умный дом", сферы ЖКХ, экологии, образования, медицины и другие, в разработке которых участвуют 17 учебных кафедр опорного вуза.