Ишимец украл телефон из салона связи

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мужчину, подозреваемого в краже телефона, задержали в Ишиме, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть обратились сотрудницы сервисного магазина по продаже мобильных телефонов, у которых похитили товар. Полицейские установили личность подозреваемого в краже.

Мужчина хотел приобрести телефон. Он попросил продавца показать понравившуюся модель и поставил свою сим-карту, чтобы проверить работоспособность аппарата. Тут же раздался звонок и он покинул магазин. Продавец и менеджер, не дождавшись покупателя, обратились в полицию.

Похищенный телефон был сдан в комиссионный магазин. Сумма ущерба составила около 4 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.