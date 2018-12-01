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На трассе Екатеринбург-Тюмень перекроют движение

Общество, 16:10 20 декабря 2018

uralupravtodor.rosavtodor.ru | Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru

Перекрывать движение на трассе Р-351 Екатеринбург – Тюмень в связи с монтажными работами будут с 21 по 25 декабря по ночам, сообщает Уралуправтодор.

Закрытие движения в сторону Екатеринбурга будет вестись согласно графику: 21, 22, 23, 24 и 25 декабря: с 01 до 02 часов 30 минут – закрытие движения; с 02 часов 30 минут до 03 часов 30 минут – временное открытие движения; с 03 часов 30 минут до 05 чсов – закрытие движения; с 05 часов – открытие движения.

На месте будет работать регулировщик, который направит транспортные средства в объезд. Объезд будет организован через ЕКАД.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Учитывайте информацию при планировании маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06.

uralupravtodor.rosavtodor.ru | Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru

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# движение , ограничение , трасса

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