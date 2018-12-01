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Владимир Путин назвал причину повышения НДС

Политика, 15:38 20 декабря 2018

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Изменение ставки НДС необходимо в том числе для снижения ненефтегазового дефицита бюджета, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Основная ставка НДС в России с 1 января 2019 года вырастет с нынешних 18% до 20%.

"Сейчас мы его (ненефтегазовый дефицит бюджета РФ. - прим. ред.) сократили до 6,6% (ВВП. - прим. ред.). А в следующем году он должен уже быть 6% и так держаться в течение нескольких лет. Это очень важный показатель устойчивости экономики РФ. Повышение НДС в том числе связано с необходимостью удержать этот показатель ненефтегазового дефицита", - сказал он на большой пресс-конференции 20 декабря.

Путин напомнил, что в 2009 году ненефтегазовый дефицит РФ был примерно на уровне 13% ВВП. "Это очень много. В начале 2000-х годов он был где-то 3%. Потом в результате кризиса мирового экономического, подчеркну - мы вынуждены были тратить нефтедоллары для того, чтобы исполнить свои социальные обязательства перед людьми, выдержать планы строительства вооруженных сил, - у нас ненефтегазовый дефицит вырос до двухзначной величины - по-моему, почти 13%. И это очень серьезно для нашей экономики", - добавил президент.

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# Владимир Путин , НДС

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