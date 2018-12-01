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Поддержку промышленности в стране Путин считает недостаточной

Политика, 16:21 20 декабря 2018

kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

Президент России на большой пресс-конференции 20 декабря оценил поддержку отечественного производства как недостаточную, сообщает РИА Новости.

По его словам, промышленный рост в России в целом выше, чем рост ВВП, и составляет 3%. Перерабатывающая промышленность демонстрирует рост 3,2%. Производство продуктов питания выросло за 10 месяцев 2018 года на 13%.

"Это очень хорошие показатели… А теперь по поводу поддержки. Достаточна она или нет? Недостаточна. Именно поэтому мы и наметили целый ряд программ, связанный с поддержкой отдельных отраслей производства. В целом, до 2024 года она составит 1 триллион 376 миллиардов рублей", - сказал Путин.

В частности президент вел речь о легкой промышленности, авиации и других отраслях.

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# Владимир Путин , пресс-конференция

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