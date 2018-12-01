Путешествие в Рождество: Курган ждет гостей на праздничный фестиваль и ярмарку

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Рождественская выставка-ярмарка и Зауральский фестиваль народного творчества приглашает тюменцев на яркое праздничное открытие в субботу, 22 декабря, которое начнется в 12 часов на центральной площади Кургана.

Мероприятия приурочены к 75-летию Курганской области. Принять участие в народных гуляниях, купить продукцию местных товаропроизводителей и просто отдохнуть сможет любой желающий.

Ярмарка откроется веселыми песнями, плясками, с зазывалами-скоморохами, коробейниками, купцами и лавочниками. Они расскажут об истории зауральской ярмарки прошлых эпох, о ее значении для развития торговли в регионе. Здесь выступят творческие коллективы и фольклорные ансамбли.

Ярмарка будет работать все праздничные и рождественские дни - с 22 по 30 декабря и с 3 по 6 января. Продукцию представят предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельхозтоваропроизводители, индивидуальные предприниматели. Гостям предложат мясные и колбасные изделия, деликатесы, рыбную и молочную продукцию, яйца и мясо птицы, хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи. Ремесленники представят образцы декоративно-прикладного творчества. Каждый сможет купить продукты для новогоднего и рождественского стола и сувениры для близких и друзей.

Особое место на ярмарочном празднике займут народные песни. Зауральский фестиваль самодеятельного народного творчества будет открыт каждый день - с 22 по 30 декабря и с 3 по 6 января, начало с 12 до 13 часов 30 минут. Лучшие творческие коллективы и исполнители региона порадуют зрителей мастерством.