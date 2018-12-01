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Тюменские студенты стали стипендиатами президента РФ

Общество, 17:05 21 декабря 2018

https://www.utmn.ru | Фото: https://www.utmn.ru

Студенты и аспиранты ТюмГУ стали стипендиатами президента Российской Федерации по итогам статусного конкурса, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

По итогам конкурса достижений в учебной и научной работе приказом Министерства президентские стипендии на 2018-2019 учебный год назначены студентам и аспирантам Тюменского государственного университета: студентка 5 курса бакалавриата Ишимского филиала ТюмГУ Надежда Дереча, студент 2 курса магистратуры Института биологии Денис Казаков, студентка 2 курса магистратуры Финансово-экономического института Маргарита Мифтахова, студентка 2 курса магистратуры Института государства и права Ирина Михайленко, аспирант 2 года обучения, программа "Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ" Альберт Бранд, аспирант 4 года обучения, программа "Физика и технология наноструктур, атомная и молекулярная физика" Андрей Бобылев, аспирант 2 года обучения, программа "Физическая химия" Юрий Денисенко, аспирант 4 года обучения, программа "Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ" Сергей Дьячков.

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# стипендии , студенты , ТюмГУ

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