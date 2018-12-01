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Тюменские лыжники выиграли Красногорскую лыжню

Спорт, 12:09 24 декабря 2018

csp72.ru | Фото: csp72.ru

Тюменские лыжники Татьяна Алешина и Иван Якимушкин стали победителями в гонке свободным стилем с раздельным стартом на 10 и 15 км соответственно на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам "Красногорская лыжня" 23 декабря, сообщает ЦСП72.

Иван Якимушкин стал первым с преимуществом в 28,3 секунды над представителем Нижегородской области и Мордовии Артёмом Мальцевым. "Тройку" замкнул Илья Порошкин из Коми.

Татьяна Алешина опередила на 13,9 секунды спортсменку Нижегородской области Ольгу Хлопотину, а на 14,6 секунды – Ольгу Царёву из Республики Коми.

Также в первый соревновательный день тюменская лыжница Татьяна Алешина завоевала серебряную медаль в индивидуальном спринте классикой. Она уступила титулованной москвичке Наталье Матвеевой. Следом за ней расположилась петербурженка Полина Некрасова.

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# Иван Якимушкин , лыжные гонки , Татьяна Алешина

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