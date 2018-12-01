Тюменские биатлонисты отличились в Екатеринбурге

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Тюменский биатлонист Илья Анисимов одержал победу в спринте на 6 км в мемориале Романова и Белоносова в Екатеринбурге 22 декабря, сообщает Союз биатлонистов России.

Соревнования проходили среди юношей и девушек 2002–03 годов рождения.

В спринтерской гонке на 6 км вторым стал тюменец Михаил Захаров, третье место также у тюменца Павла Мещакова.

В спринте на 4,5 км победу одержала Алина Плицева из Удмуртии, серебро у тюменки Марии Верстуниной, бронза досталась Юлии Шеллер из Красноярского края.