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Фальшивомонетчик сбывал в Югре поддельные купюры

Происшествия, 17:38 24 декабря 2018

Прокуратура ХМАО | Фото: Прокуратура ХМАО

За сбыт фальшивых денег в Сургуте будут судить жителя Нижневартовска. Поддельные купюры в 5 тыс. рублей мужчина приобрел в Сочи, сообщает прокуратура ХМАО-Югры.

Как установило следствие, в мае 2018 года северянин, находясь в Сочи, получил от неизвестного не менее 31 поддельной банковской купюры достоинством 5 тыс. рублей. Подделки он сбыл в Сургуте и Нижневартовске на сумму более 150 тыс.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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# прокуратура , судьи , фальшивые купюры , ХМАО

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