Фальшивомонетчик сбывал в Югре поддельные купюры
| Фото: Прокуратура ХМАО
За сбыт фальшивых денег в Сургуте будут судить жителя Нижневартовска. Поддельные купюры в 5 тыс. рублей мужчина приобрел в Сочи, сообщает прокуратура ХМАО-Югры.
Как установило следствие, в мае 2018 года северянин, находясь в Сочи, получил от неизвестного не менее 31 поддельной банковской купюры достоинством 5 тыс. рублей. Подделки он сбыл в Сургуте и Нижневартовске на сумму более 150 тыс.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.