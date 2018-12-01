Фальшивомонетчик сбывал в Югре поддельные купюры

| Фото: Прокуратура ХМАО | Фото: Прокуратура ХМАО

За сбыт фальшивых денег в Сургуте будут судить жителя Нижневартовска. Поддельные купюры в 5 тыс. рублей мужчина приобрел в Сочи, сообщает прокуратура ХМАО-Югры.

Как установило следствие, в мае 2018 года северянин, находясь в Сочи, получил от неизвестного не менее 31 поддельной банковской купюры достоинством 5 тыс. рублей. Подделки он сбыл в Сургуте и Нижневартовске на сумму более 150 тыс.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.