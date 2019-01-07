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Свинка Пеппа встретится с жителями Викулово

Общество, 13:01 07 января 2019

www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Конкурсная программа "Свинка Пеппа отправляется в Снегополис" начнется в Викуловском Доме культуры 8 января в 14 часов.

Как рассказала корреспонденту ИА "Тюменская линия" заведующая досуговым отделом Викуловского РДК Анастасия Шипачева, программа посвящена символу 2019 года по восточному календарю - свинье.

"Главные персонажи: Свинка Пеппа и Снеговичок. Вместе с детьми они отправятся в снежную страну, где будут раскрывать секреты Нового года. Там же они будут искать новогодний подарок – сундучок. Для детей будет организован флешмоб", - поделилась она.

Участников праздника ожидают разные игры: они сыграют в копилку - поролоновые монеты будут закидывать в большую копилку – свинью. Также для детей будет организована игра со Снеговиком. Также викуловцев ожидает конкурс на знание новогодних персонажей.

По словам Анастасии Шипачевой, образ свинки Пеппа выбран для праздника неслучайно, так как мультфильм с одноименным названием пользуется большой популярностью у юных жителей села. Свинка Пеппа - веселая и любит играть. Организаторы уверены, что артист, исполняющий ее роль на празднике, сумеет зарядить селян хорошим настроением и позитивом.

Добавим, британский мультсериал "Свинка Пеппа" вышел в прокат в 2004 году. С тех пор он переведен на 40 языков и его показывают в 180 странах мира.

Анжела Лебедева

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# Викуловский Дом культуры , игра , конкурсы , мультфильм , Свинка Пеппа

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