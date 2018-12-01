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Тюменская и Курганская области обменялись наработками в сфере экспорта

Экономика, 18:32 24 декабря 2018

Тюменская торгово-промышленная палата | Фото: Тюменская торгово-промышленная палата

Обмен опытом в экспортной деятельности стал одним из основных вопросов обсуждения во время рабочего визита делегации Курганской области в Тюменскую область 24 декабря, сообщает Торгово-промышленная палата.

Вице-президент ТПП Тюменской области Елена Аверина в ходе переговоров отметила, что с апреля 2018 года регион реализует проект "Экспортный марафон", который призван увеличить число тюменских предприятий-экспортеров и рост несырьевого экспорта.

"Проведены десятки образовательных семинаров, организовано участие в зарубежных выставках, бизнес-миссиях в Иран, Вьетнам, ОАЭ, Катар и многие другие страны. Результатами стали более тридцати договоров тюменских производителей с зарубежными коллегами на сумму более 150 миллионов рублей", - добавила Елена Аверина.

Представители правительства Курганской области отметили свои задачи и цели по выходу предприятий на зарубежные рынки. Во время визита достигнуты договоренности организации совместных мероприятий двух регионов.

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# Тюменская торгово-промышленная палата , экспорт

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