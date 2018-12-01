Выставочный проект "Art-Погружение" представлен в музее Словцова

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Новый выставочный проект "Art-Погружение" в популярном формате выставки одного предмета представлен в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) с 21 декабря, сообщают организаторы.

Уединенное пространство выставки создает особые условия экспонирования. Визуальный контакт с живописным полотном дополнен атмосферным аудиорядом.

Картина А. П. Боголюбова "Вид Ревеля", написанная предположительно в 1852 г. – первый экспонат проекта "Art-Погружение".

Алексей Боголюбов – один из самых известных русских художников-маринистов, внук Радищева, последователь великого Айвазовского.

Выставка будет открыта до 25 марта 2019 г. Стоимость билета 50 рублей. Справки по телефону 45-35-90.