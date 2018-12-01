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Зимой питаться нужно правильно, считают эксперты Роспотребнадзора

Общество, 08:57 27 декабря 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В зимнее время в рационе должны присутствовать пищевые вещества, необходимые для поддержания функциональной активности, обменных процессов, нормальной работы всего организма, в том числе и иммунной системы, сообщает управление Роспотребнадзора.

Совокупное воздействие неблагоприятных факторов внешней среды усугубляется еще и тяжелыми для организма человека условиями – низкой температурой, ее перепадами между улицей и помещением, холодным воздухом и ветром вне зданий и сухим воздухом внутри помещений, дефицитом солнечного света из-за короткого светового дня. И все это – при нехватке в питании полноценных по составу свежих фруктов, овощей, ягод, зелени на фоне общей несбалансированности рациона, приводит к ослаблению иммунной системы.

Естественно, что понижение температуры воздуха зимой должно вести к увеличению энерготрат организма. Таким образом, организм дает нам знать об этом, "заставляя" выбирать и активнее потреблять более калорийную пищу, из которой можно максимально быстро получить энергию – это в первую очередь продукты-источники "полезных" жиров и углеводов.

К таким продуктам относится жирная рыба, содержащая ненасыщенные жирные кислоты семейства омега 3, растительные масла: оливковое, льняное, подсолнечное, зерновые продукты, предпочтительно цельнозерновые или с добавлением отрубей и проростков, капуста, морковь, лук, чеснок, свежая зелень, гранаты, цитрусовые, яблоки, орехи.

Необходимо также помнить о согревающих свойствах пряностей – имбиря, корицы, гвоздики. И, если возникает желание согреться с помощью пищи или напитка, лучше отдать предпочтение имбирному чаю с корицей, мятой и лимоном.

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# зима , питание , управление Роспотребнадзора

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