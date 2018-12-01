Тюменские росгвардейцы поздравили особых детей с Новым годом

| Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Новогоднюю сказку подарили детям с ограниченными возможностями здоровья тюменские росгвардейцы, сообщает региональное управление Росгвардии.

Для подопечных центра "Творчество" они приготовили новогодние подарки и накрыли праздничный стол. Дети встретили офицеров, Деда Мороза и Свинку Пеппа – символ наступающего 2019 года.

Ребята весело позвали Деда Мороза и после игрового шоу с озорной Свинкой получили сладкие подарки. Офицеры подарили мальчикам "военную технику" с символикой Росгвардии, а девочкам нарядных кукол. Особенно порадовало детей пенное волшебство.

Руководитель центра Людмила Бочарникова поблагодарила росгвардейцев за праздник.