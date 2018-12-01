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В Ялуторовске происходят чудеса и исполняются желания

Общество, 12:42 25 декабря 2018

фото Ялуторовского острога

Резиденция Деда Мороза открылась в Ялуторовском остроге 25 декабря.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" специалист комитета по культуре и туризму администрации Ялуторовска Елена Гурьянова, здесь будут происходить чудеса и исполняться желания. Каждый гость сможет окунуться в волшебный мир сказки: пообщаться с настоящим Дедушкой Морозом и Снегурочкой, обязательно сделать фото на память в новогоднем интерьере и создать себе праздничное настроение.

Череду новогодних чудес в Ялуторовске открыло шествие Дедов Морозов, которое, несмотря на трескучие холода, собрало более двух тысяч горожан.

В самом остроге после приема у Деда Мороза всех ждут хороводы и игрища в царстве Берендея. Царь Берендей призывает всех смелых, отважных и чистосердечных мальчиков и девочек для борьбы с повелителями холода и ночи, которые хотели бы лишить всех праздников.

Пройдя различные испытания, удивительные приключения, разгадав тайны, юные герои, в конце концов, помогут свершиться волшебству и станут свидетелями неожиданного превращения, после которого начнется настоящая сказка.

А в центре национальных культур "Арт-Вояж" пройдут театрализованные представления "Три богатыря спасают Новый Год". Во дворце культуры - новогодний танцевальный вечер "Под звуки духового оркестра". Будет звучать музыка в стиле ретро, песни из старых, но не забытых советских кинофильмов, фокстроты и вальсы.

Учащиеся детской школы искусств им. Саввы Мамонтова приглашают на концерт "Новогодний фейерверк" и на выставку рисунков "Новогоднее путешествие".

Молодежная библиотека "ЦБС г. Ялуторовска" в течение всех новогодних каникул будет проводить литературные игра "Новогодняя кругосветка". Литературные странствия по разным континентам и странам позволят познакомиться с историей празднования Нового года у разных народом мира.

фото Ялуторовского острога фото Ялуторовского острога ﻿

Борис Олейник

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# Новый год , Ялуторовск

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