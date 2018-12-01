Губернаторская елка собрала более восьмисот талантливых тюменцев

| Фото: ДТиС "Пионер" | Фото: ДТиС "Пионер"

Более восьмисот детей со всей Тюменской области приняли участие в Губернаторской елке, которая прошла в ДК "Нефтяник". На праздник получили приглашения талантливые ребята, добившиеся успехов в учебе, творчестве, спорте, добровольческой деятельности, сообщает ДТиС "Пионер".

Дед Мороз и Снегурочка подготовили для школьников подарки и театральное представление. Перед спектаклем к юным зрителям обратился губернатор Тюменской области Александр Моор. В своем видеообращении он пожелал ребятам хорошей учебы и дальнейших успехов.

В рамках мероприятия были также организованы интерактивные площадки. Юные гости мастерили новогодние игрушки, маски из фетра, а также сделали символ наступающего года – поросенка из бумаги. Помимо мастер-классов ребят ждали увлекательные квесты и интерактивы, а сохранить приятные моменты на память можно было в специальных фотокабинках.