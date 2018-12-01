Глава городской полиции наградил тюменца за спасение ребенка

| Фото: УМВД по городу Тюмени | Фото: УМВД по городу Тюмени

Глава тюменской полиции Петр Вагин наградил благодарственным письмом жителя областной столицы, проявившего бдительность и спасшего ребенка, находящегося на улице в 35-градусный мороз, сообщает городское УМВД.

Тюменец Владимир Турков направлялся на работу, когда заметил на улице ребенка без сопровождения взрослых. Владимир спросил у восьмилетнего мальчика, что произошло и почему он один на морозе.

Узнав, что ребенок потерялся и не ночевал дома, мужчина немедленно позвонил в полицию, а затем направился вместе с ребенком в ближайший магазин, чтобы согреться.

Позже выяснилось, что накануне мальчик повздорил с родителями из-за плохой отметки в школе, ушел из дома и отправился к бабушке. По дороге он заблудился и провел ночь в подъезде.

Лишь в 5 часов утра он покинул подъезд и продолжил искать дорогу к бабушке. Благодаря неравнодушию Владимира удалось предотвратить беду и вернуть ребенка родителям.

Петр Вагин поблагодарил тюменца за неравнодушие и проявленную бдительность, вручив благодарственное письмо и памятные сувениры от городский полиции.