Житель Ноябрьска избил инспектора ДПС

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, виновного в применении насилия в отношении представителя власти, осудят в Ноябрьске, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.

Сотурдники ДПС остановили на улице города автомобиль под управлением нетрезвого водителя. Инспектор предложил нарушителю пройти в салон патрульного автомобиля для составления протокола. Обвиняемый, не желая быть привлеченным к административной ответственности, самовольно покинул салон.

Инспекторы ДПС повторно посадили мужчину и поехали в дежурную часть. По дороге обвиняемый локтем ударил сотрудника полиции.

В ходе предварительного следствия ранее неоднократно судимый мужчина полностью признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.