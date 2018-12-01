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Житель Ноябрьска избил инспектора ДПС

Происшествия, 15:33 27 декабря 2018

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, виновного в применении насилия в отношении представителя власти, осудят в Ноябрьске, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.

Сотурдники ДПС остановили на улице города автомобиль под управлением нетрезвого водителя. Инспектор предложил нарушителю пройти в салон патрульного автомобиля для составления протокола. Обвиняемый, не желая быть привлеченным к административной ответственности, самовольно покинул салон.

Инспекторы ДПС повторно посадили мужчину и поехали в дежурную часть. По дороге обвиняемый локтем ударил сотрудника полиции.

В ходе предварительного следствия ранее неоднократно судимый мужчина полностью признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.

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# нападение , Ноябрьск , сотрудник ДПС

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