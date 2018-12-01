  • 27 декабря 201827.12.2018четверг
  • USD68,8865
    EUR78,5237
  • В Тюмени -18..-20 С 6 м/с ветер юго-восточный

Тюменский "Запсибколледж" дважды победил в Екатеринбурге

Спорт, 16:33 27 декабря 2018

АМФР | Фото: АМФР

Со счетом 4:2 тюменский "Запсибколледж" переиграл УрФУ в очередном туре чемпионата России по мини-футболу среди женщин (конференция "Восток") в Екатеринбурге 23 декабря. В рамках этого же тура представительницы тюменского клуба в столице Урала победили еще одну местную команду "Файтерс" – 7:4, сообщает АМФР.

"Сибирячка-Атлант" из Тюмени выступила на екатеринбургском паркете не так удачно, как их землячки. Молодая команда Игоря Княжева и Олега Мастерских проиграла оба матча – УрФУ (2:3) и "Файтерсу" (1:5).

"Запсибколледж", завоевав 13 баллов, находится на вершине таблицы. На втором месте располагается "Сибирячка-Атлант" (4 очка). Третью строчку делят между собой "Файтерс" и УрФУ.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мини-футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:33 27.12.2018Тюменский "Запсибколледж" дважды победил в Екатеринбурге
14:42 27.12.2018Тюменский шахматист в Питере может стать чемпионом планеты
13:50 27.12.2018Тюменские студенты дважды победили в Ханты-Мансийске
12:08 27.12.2018Тюменцы в Ижевске не смогли взять призы