Тюменский "Запсибколледж" дважды победил в Екатеринбурге

| Фото: АМФР | Фото: АМФР

Со счетом 4:2 тюменский "Запсибколледж" переиграл УрФУ в очередном туре чемпионата России по мини-футболу среди женщин (конференция "Восток") в Екатеринбурге 23 декабря. В рамках этого же тура представительницы тюменского клуба в столице Урала победили еще одну местную команду "Файтерс" – 7:4, сообщает АМФР.

"Сибирячка-Атлант" из Тюмени выступила на екатеринбургском паркете не так удачно, как их землячки. Молодая команда Игоря Княжева и Олега Мастерских проиграла оба матча – УрФУ (2:3) и "Файтерсу" (1:5).

"Запсибколледж", завоевав 13 баллов, находится на вершине таблицы. На втором месте располагается "Сибирячка-Атлант" (4 очка). Третью строчку делят между собой "Файтерс" и УрФУ.