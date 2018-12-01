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Организаторы "Елки желаний" в Тобольске вручили подарки детям

Общество, 17:09 27 декабря 2018

Торгово-промышленная палата Тюменской области | Фото: Торгово-промышленная палата Тюменской области

400 детям-сиротам и инвалидам в Тобольске вручили подарки организаторы "Елки желаний", сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

"В организации нам помогали компании и предприниматели Тобольска, которые не остались безучастными к предложению о создании запоминающегося праздника для детей. Это предприятия: "СИБУР Тобольск", Тобольское УМН АО "Транснефть-Сибирь", Тобольское ПАТП, банк "Открытие" и другие. Мы благодарим руководителей компаний", - отметила представитель ТПП в Тобольске Марина Родионова.

Праздник для детей длился более часа. Для ребят были организованы яркие шоу, конкурсы и игры. Завершилось торжество вручением подарков.

"Торгово-промышленной палате Тюменской области вместе с успешными предприятиями Тобольска очень важна организация подобных праздников. Мы хотим сохранить веру детей в чудо, в волшебство Нового года, в хорошие перемены. Что касается бизнеса, то делая частицу добра и участвуя в "Ёлке желаний", он получает заряд положительных эмоций на весь год, приобретает силы и веру в успех. Только с таким настроением ТПП области заходит в новый год", - подчеркнула вице-президент Торгово-промышленной палаты региона Елена Аверина.

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# дети , Новый год , праздник , Торгово-промышленная палата

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