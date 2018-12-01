В Заводоуковске осудят телефонного мошенника из Новосибирска

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Жителя Новосибирска, обвиняемого в мошенничестве, осудят в Заводоуковске, сообщает прокуратура Тюменской области.

38-летний мужчина звонил на случайно набранные стационарные номера в Заводоуковске и с. Казанское. Выдавая себя за внука, сына или зятя, сообщал, что сбил пешехода и нужны деньги от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, чтобы избежать ответственности. После этого аферист другим голосом представлялся сотрудником правоохранительного органа и требовал денег для решения проблемы. Если у потерпевших таких средств не имелось, то мошенник снижал требуемую сумму. Деньги пострадавшие переводили на банковские карты обвиняемых.

Из шести лиц, которым позвонил аферист, четверо поддались обману. Общий размер причиненного им ущерба составил более 200 тыс. рублей. Все пострадавшие пожилые люди. Троим из них мошенник вызывал такси, чтобы их довезли до банкомата.

В октябре новосибирец был задержан и по решению суда заключен под стражу. Материалы дела направлены в суд.