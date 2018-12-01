В России учредят премии победителям международных школьных олимпиад

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Президент России Владимир Путин поручил подготовить проект указа главы государства об учреждении премии победителям международных олимпиад по общеобразовательным предметам, сообщает Мипросвещения.

Правительству Российской Федерации поручено до 1 февраля 2019 года представить проект указа об учреждении премии президента Российской Федерации победителям международных олимпиад по общеобразовательным предметам за 2018 год и последующие годы.

За золотую медаль устанавливается премия в размере 1 млн рублей, за серебряную - 500 тыс. рублей, за бронзовую - 400 тыс. рублей. Каждому из тренеров - в размере, равном размеру премии, выплаченной победителю международной олимпиады, занявшему более высокое призовое место.

Правительство определит порядок и сроки выплаты премии Президента России, предусмотрев, что организационно-техническое обеспечение и информационное сопровождение присуждения и выплаты премии осуществляются образовательным фондом "Талант и успех". При этом в первую очередь премия должна будет использоваться на образовательные потребности, отдых, оздоровление, развитие и самореализацию.

В соответствии с опубликованными поручениями главы государства до 1 мая 2019 года правительство обеспечит выделение из федерального бюджета средств на выплату премии президента Российской Федерации, в том числе присужденной за 2018 год.