Девять проектов молодых ученых ТюмГУ поддержит Фонд содействия инновациям

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Проекты студентов и молодых ученых ТюмГУ стали победителями программы "УМНИК", они получат гранты Фонда содействия инновациям на сумму 500 тыс. рублей сроком на два года, сообщает вуз.

Среди победителей Давид Агабалаев, разработавший тесты на беременность для домашних животных и Юлия Боганюк, создатель платформы для проведения анализа больших данных с использованием моделей машинного обучения для автоматизации бизнес-процессов и производства в нефтегазовой отрасли.

Победителями программы "СТАРТ", направленной на создание и поддержку малых инновационных предприятий, имеющих потенциал коммерциализации, стали Владимир Суворов и Иван Карякин. Каждый из них получит грант суммой 2 млн рублей.

Владимир Суворов будет разрабатывать программный комплекс для планирования и подготовки хирургических операций ИнтерМЕД. Иван Карякин - сервис автоматизации процессов взаимодействия УК и жильцов в сфере ЖКХ.