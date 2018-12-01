Ямальскую оленину отправили в Финляндию

| Фото: www.yamal.org | Фото: www.yamal.org

Последнюю в 2018 году партию оленины осмотрели специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО перед погрузкой на железнодорожной станции г. Лабытнанги, сообщает ведомство.

Продукция муниципального предприятия по забою оленей и переработке продукции "Ямальские олени" - 108,75 тонн - вывозилась в Санкт-Петербург с последующей отправкой в Финляндию, где мясо одомашненного северного оленя пользуется большим спросом.

При осмотре груза нарушений не выявлено. Сопроводительные ветеринарные документы соответствовали отправляемому грузу и были оформлены по правилам.