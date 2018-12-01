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Форум замещающих родителей прошел в Увате

Общество, 17:44 29 декабря 2018

www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Форум замещающих родителей прошел в Уватском районе. На диалоговой площадке встретились опекуны и приемные родители, воспитывающие детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также представители профильных ведомств и учреждений, сообщает администрация района.

В рамках работы интерактивных площадок замещающие родители узнали об образовательных услугах, о подходах к планированию режима дня ребенка, правилах выполнения домашнего задания без стресса и нагрузки, оказании помощи детям в период подготовки к итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ, логопедической и психологической помощи детям дошкольного возраста, семейных ценностях и воспитательной роли семейных традиций, методах воспитания ребенка в семье, необходимости стремления детей к здоровому образу жизни, оказании содействия в трудоустройстве несовершеннолетних.

На площадке "Территория здоровья" родители могли пройти небольшое обследование, которое включало в себя антропометрию, тономометрию, спирометрию и динамометрию, а также исследование уровня сахара в крови.

В рамках квеста "Школа безопасности", решая практические задачи и анализируя конкретные ситуации, опекуны и приемные родители получили советы по соблюдению детьми правил безопасного поведения в зимний период, правил личной, дорожной и пожарной безопасности, по профилактике простудных заболеваний и обязательному прохождению ежегодной диспансеризации.

Также участники получили советы правового характера и обсудили вопросы, связанные с предупреждением правонарушений несовершеннолетними детьми.

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# дети-сироты , замещающие семьи , опекуны

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