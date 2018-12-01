Союз биатлонистов России может быть восстановлен в правах в конце 2019 года

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Полноправное членство Союза биатлонистов России в Международном союзе биатлонистов может быть восстановлено в сентябре 2019 года. Об этом, по данным пресс-службы СБР, шла речь во время заседания рабочей группы СБР и IBU.

На заседании в Москве, где присутствовали вице-президент СБР Виктор Майгуров и исполнительный директор организации Сергей Голиков, обсуждались 12 пунктов дорожной карты, выполнение которых необходимо для восстановления полноправного членства СБР в IBU.

Эти критерии были опубликованы Международным союзом биатлонистов еще в ноябре 2018 года. В частности, для восстановления полноправного членства СБР должен возместить затраты на антидопинговые расследования, а также поддерживать и оплачивать программу по перераспределению медалей Кубка мира и чемпионатов мира для спортсменов, которые не получили свои награды из-за российских спортсменов, нарушивших антидопинговые правила.

В случае, если IBU восстановит СБР в правах, тюменский областной центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" вновь сможет начать принимать международные соревнования по биатлону. Произойти это может не раньше сезона 2022–2023 годов: в календаре до конца сезона 2021/22, опубликованном IBU, соревнований в России не значится.

Следующее заседание рабочей группы по восстановлению полноправного членства СБР в IBU состоится в январе 2019 года - предположительно, во время одного из этапов Кубка мира, пишет "Вслух.ру"