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В Тюмени пройдет областной чемпионат по панкратиону

Спорт, 15:36 31 декабря 2018

Фото: мультицентр "Моя территория"

Второй областной турнир по панкратиону за Кубок УМВД России по Тюменской области пройдет в в спортивном комплексе "Строймаш" 9 февраля.

Соревнования будут приурочены ко дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Поединки начнутся в 9 часов, а торжественное открытие запланировано на 12 часов.

"В феврале 2019 исполняется 30 лет со дня вывода советских войск из Республики Афганистан. Это важная памятная дата, к которой в течение всего года будет привлечено немало внимания. Уже третий год подряд мы посвящаем турнир воинам-интернационалистам. Мы вспоминаем не только советских солдат и офицеров, но и тех, кто принимает активное участие в защите и восстановлении Сирийской Арабской Республики", — рассказал организатор турнира Дмитрий Коляденко.

На соревнованиях выступят спортсмены от 12 лет, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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