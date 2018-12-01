В Тюмени пройдет областной чемпионат по панкратиону

Фото: мультицентр "Моя территория" Фото: мультицентр "Моя территория"

Второй областной турнир по панкратиону за Кубок УМВД России по Тюменской области пройдет в в спортивном комплексе "Строймаш" 9 февраля.

Соревнования будут приурочены ко дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Поединки начнутся в 9 часов, а торжественное открытие запланировано на 12 часов.

"В феврале 2019 исполняется 30 лет со дня вывода советских войск из Республики Афганистан. Это важная памятная дата, к которой в течение всего года будет привлечено немало внимания. Уже третий год подряд мы посвящаем турнир воинам-интернационалистам. Мы вспоминаем не только советских солдат и офицеров, но и тех, кто принимает активное участие в защите и восстановлении Сирийской Арабской Республики", — рассказал организатор турнира Дмитрий Коляденко.

На соревнованиях выступят спортсмены от 12 лет, пишет "АиФ - Западная Сибирь".