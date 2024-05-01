172 ИТ-компании Тюменской области имеют аккредитацию Минцифры России

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области зарегистрировано 172 организации, имеющие государственную аккредитацию Минцифры России. Правила предоставления аккредитации для российских ИТ-компаний изменились с 1 мая.

По информации регионального департамента информатизации, ещё больше компаний могут претендовать на ИТ-аккредитацию, процесс её подтверждения стал удобнее.

Изменения, вступившие в силу с 1 мая 2024 года, касаются: малых технологических компаний, созданных менее 3 лет назад. Для них отменяется критерий по проверке доли дохода от ИТ-деятельности. Если компания получила аккредитацию в год своего создания, то она может в этот год не проходить плановую процедуру подтверждения.

Заявления на ежегодную процедуру подтверждения аккредитации будут приниматься только в электронном виде через Госуслуги. В рамках процедуры подтверждения проверка по уровню заработной платы будет проводиться в отношении двух кварталов вместо пяти.

Планируется ввести критерий проверки на наличие иностранного участия в компании. Доля иностранных лиц не должна составлять больше 50 %. Это изменение вступит в силу с 1 августа 2025 год.

Подать заявление на подтверждение государственной аккредитации можно на Госуслугах. Форма будет открыта по 1 июня включительно.

Кроме того, тюменские компании могут воспользоваться ИТ-навигатором, с помощью которого можно подобрать меры поддержки регионального и федерального уровня.