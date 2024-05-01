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Тюменская область вошла в топ-3 УФО по обороту в общепите

Экономика, 14:31 10 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Оборот общепита в Тюменской области с января по март 2024 г. увеличился на 8,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень динамики почти вдвое превышает общероссийский показатель (4,6%) и находится на третьем месте в УФО.

Лидирует ХМАО-Югра (12,3%), на втором месте Свердловская область (10,5%). Небольшое снижение (на 4%) отмечено в ЯНАО. Всего жители Уральского федерального округа потратили в заведениях 73 млрд 328,9 млн рублей, в России в целом - 747,4 млрд рублей, пишет "Вслух.ру".

Жители Тюменской области потратили в кафе, барах, ресторанах 10 млрд 103,1 млн рублей. Исходя из численности населения, каждый житель в месяц в общепите тратил больше 2 тыс. рублей.

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