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В Тюмени от фейерверков загорелись два балкона в жилых домах

Происшествия, 11:07 01 января 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Два балкона загорелись в жилых домах по пр. Шаимский и ул. Б. Житкова в Тюмени во время запуска фейерверков 31 декабря. Площадь возгорания составила три и четыре квадратных метра, сообщает УМВД России по Тюменской области.

На днях от неправильного использования пиротехнических изделий пострадал 12-летний подросток. Несчастный случай произошел на одной из улиц областного центра. В результате от взрыва петарды в руках мальчик получил ожоги глаз и лишился пальца на правой кисти.

Чтобы праздники не омрачились трагедией, специалисты рекомендуют приобретать пиротехнические изделия строго в специализированных магазинах. Хранить петарды и салюты необходимо в недоступном для детей месте. Ни в коем случае не запускать их рядом с домами, деревьями и автомобилями, а также внутри помещений.

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# пиротехника , пожар , фейерверки

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