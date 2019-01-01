В Тюмени от фейерверков загорелись два балкона в жилых домах

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Два балкона загорелись в жилых домах по пр. Шаимский и ул. Б. Житкова в Тюмени во время запуска фейерверков 31 декабря. Площадь возгорания составила три и четыре квадратных метра, сообщает УМВД России по Тюменской области.

На днях от неправильного использования пиротехнических изделий пострадал 12-летний подросток. Несчастный случай произошел на одной из улиц областного центра. В результате от взрыва петарды в руках мальчик получил ожоги глаз и лишился пальца на правой кисти.

Чтобы праздники не омрачились трагедией, специалисты рекомендуют приобретать пиротехнические изделия строго в специализированных магазинах. Хранить петарды и салюты необходимо в недоступном для детей месте. Ни в коем случае не запускать их рядом с домами, деревьями и автомобилями, а также внутри помещений.