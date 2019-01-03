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Для прохождения диспансеризации можно получить выходной

Общество, 14:07 03 января 2019

tobmed.ru | Фото: tobmed.ru

С 1 января вступили в силу изменения в Трудовом кодексе, предоставляющие выходные дни для прохождения диспансеризации, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь при прохождении диспансеризации работники имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними должности и среднего заработка. Работники предпенсионного возраста и работники, которые уже получают пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, имеют право освобождаться от работы на два дня ежегодно.

Напомним, федеральный закон о предоставлении работникам времени для прохождения диспансеризации был подписан президентом России 3 октября 2018 года.

Освобождение для прохождения обследований работник получает на основании письменного заявления, при этом день согласовывается с работодателем.

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# выходные дни , трудовое законодательство

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