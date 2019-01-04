"Прорыв" определит сильнейших среди упоровских школьников

| Фото: uporovo.online | Фото: uporovo.online

Около 100 упоровских подростков примут участие в районной военно-спортивной тактической игре "Прорыв" 4 января.

По словам организаторов, игра представляет собой эстафету из семи видов соревнований. В ней выступят 12 команд из разных сёл Упоровского района.

Как сообщил директор Центра реализации молодежных программ Алексей Речкин, военно-спортивная игра проводится в дни зимних каникул на базе центра уже пятый год и пользуется большой популярностью среди активной молодежи.

"Двум командам-победителям достанутся переходящие кубки. За них будут бороться восемь команд специализированных групп добровольной подготовки к военной службе и четыре клуба юнармии. По двум видам, в стрельбе из пневматической винтовки и гонке на картах, будут определены лучшие еще и в личном зачете", - рассказал Алексей Речкин.

За время эстафеты ребятам предстоит пробежать дистанции на лыжах и в валенках, собрать и разобрать учебный автомат Калашникова, перенести "раненого", облачиться в экипировку пожарного и преодолеть ров по бревну.

Помимо заветных кубков по итогам игры за первые, вторые и третьи места будут вручены дипломы, призы и сладкие подарки.

Ирина Кургузова