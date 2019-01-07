В Тобольске задержали подозреваемого в краже

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Тобольские полицейские задержали мужчину, который пытался похитить имущество из строящегося дома, сообщает МВД России "Тобольский".

Житель 18-го микрорайона Тобольска обратил внимание, что в строящемся доме разбито окно. Мужчина сообщил о происшествии хозяйке дома, та обратилась в полицию. На место происшествия прибыли кинолог и сотрудники патрульно-постовой службы. В ходе осмотра помещения в подвале новостройки полицейские обнаружили и задержали 39-летнего мужчину, который сознался, что два дня назад уже проникал в этот дом. В первый раз добычей злоумышленника стала электропроводка. На этот раз он надеялся похитить холодильник и сдать его в пункт приема металлолома.

В настоящее время устанавливается причиненный ущерб и наличие у фигуранта возможных подельников. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.