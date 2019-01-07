  • 7 января 20197.01.2019понедельник
  • USD69,4706
    EUR79,4605
  • В Тюмени -10..-12 С 5 м/с ветер юго-западный

В Тобольске задержали подозреваемого в краже

Происшествия, 16:25 07 января 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Тобольские полицейские задержали мужчину, который пытался похитить имущество из строящегося дома, сообщает МВД России "Тобольский".

Житель 18-го микрорайона Тобольска обратил внимание, что в строящемся доме разбито окно. Мужчина сообщил о происшествии хозяйке дома, та обратилась в полицию. На место происшествия прибыли кинолог и сотрудники патрульно-постовой службы. В ходе осмотра помещения в подвале новостройки полицейские обнаружили и задержали 39-летнего мужчину, который сознался, что два дня назад уже проникал в этот дом. В первый раз добычей злоумышленника стала электропроводка. На этот раз он надеялся похитить холодильник и сдать его в пункт приема металлолома.

В настоящее время устанавливается причиненный ущерб и наличие у фигуранта возможных подельников. Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кража , происшествие

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:25 07.01.2019В Тобольске задержали подозреваемого в краже
14:36 07.01.2019В аварии на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск погиб человек
12:16 07.01.2019В Сургуте задержали иностранного гражданина, находившегося в федеральном розыске
15:10 05.01.2019МИД подтвердил информацию о похищении российских граждан в Западной Африке