Вероника Скворцова рассказала о состоянии спасенного в Магнитогорске младенца

| Фото: 74.mchs.gov.ru | Фото: 74.mchs.gov.ru

Состояние ребенка, эвакуированного из Магнитогорска в Москву после ЧП, существенно улучшилось, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, сообщает РИА Новости.

"Он уже два дня дышит самостоятельно, он активно реагирует, общается с мамой. У него есть голос, это очень важно, со вчерашнего дня он поплакивает", — рассказала она.

По словам Скворцовой, общий метаболизм мальчика стабилизировался, однако процесс реабилитации будет долгим.

"Ножки стабильны, <...> но процесс заживления будет долгим, поэтому продолжается вся комплексная терапия. <...> Тем не менее самое страшное позади, на сегодняшний день можно сказать, что ребенок выжил, его состояние улучшается, оно стабильное", — подчеркнула она.

Министр добавила, что мама ребенка все еще находится в состоянии стресса, но тоже отмечает улучшение состояния младенца.

Как рассказал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, в понедельник мальчик начал самостоятельно глотать, его окончательно сняли с искусственной вентиляции легких.

"Давайте не будем торопиться, мы не на соревнованиях, как только стабилизируется, если все будет нормально, будем переводить", — добавил Рошаль.