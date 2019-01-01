В Магнитогорске под завалами обрушившегося дома нашли живого малыша

| Фото: 74.mchs.gov.ru | Фото: 74.mchs.gov.ru

Мальчика возрастом 10 месяцев обнаружили спасатели на месте обрушения жилого дома в Магнитогорске. Малыша отправили в больницу, сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.

Мальчика обнаружили по плачу в ходе поисковых работ. Голос услышал один из спасателей. Моментально была организована масштабная операция. В ней были задействованы десятки специалистов МЧС России. Место вероятного нахождения обследовали кинологи, но версия о пострадавшем не нашла подтверждения. Тем не менее спасатели не теряли надежду и продолжали углубляться в завал.

Первоначально путь им преграждали многочисленные обрушенные конструкции, но и с этой задачей бойцы справились. Появления пострадавшего ребенка из-под завалов ждали сотни человек подобно чуду.

Как сообщает "Газета.ру", мама мальчика смогла самостоятельно спастись и вытащить трехлетнего сына, а младенец остался в кроватке.

Число погибших при взрыве в Магнитогорске возросло до восьми.