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В "Строймаше" чирлидеры поспорят за путевку на чемпионат и первенство России

Спорт, 17:38 08 февраля 2019

«ТГМЦ» | Фото: «ТГМЦ»

Около 400 спортсменов примут участие в чемпионате и первенстве города Тюмени по чир-спорту, который пройдет в тюменском спорткомплексе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) 10 февраля.

Начало состязаний - в 12 часов, к 16 часам станут известны имена победителей, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

Соревнования в шестой раз объединят лучшие черлидерские команды, представляющие областную столицу и состоящие в городской федерации черлидинга.

Начинающие и профессиональные спортсмены в возрасте от трех до 16 лет и старше будут соревноваться в следующих дисциплинах Performance (чир-фристайл-двойка, чир-фристайл-группа), Cheer (черлидинг, черлидинг-смешанная, станты-группа, станты-группа-смешанная, станты-партнерские).

Первенство города Тюмени станет для участников отборочным туром. По итогам состязаний команды-победительницы получат путевку на чемпионат и первенство России по чир-спорту, которые пройдут в Москве с 20 по 23 февраля.

Подробности здесь.

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# черлидинг

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