Розы и наручники: в Югре сделали подборку преступлений "во имя любви"

| Фото: УМВД России по Югре | Фото: УМВД России по Югре

Подборку преступлений, когда любовь и желание порадовать свою вторую половину привели к уголовному делу, сделали в УМВД России по ХМАО-Югре.

Как сообщает пресс-служба управления, ранее судимый житель Ханты-Мансийска 1978 года рождения украл комплект женского нижнего белья за 5 тыс. рублей в раздевалке для сотрудников одного из отелей города. Похищенное мужчина хотел подарить возлюбленной.

22-летний житель Югорска познакомился с девушкой в одной из социальных сетей и для того, чтобы произвести впечатление, решил подарить букет цветов. Денег не было, он взломал торговый павильон и похитил 90 роз. Однако удивить новую знакомую так и не смог. Парня задержали полицейские возле дома девушки.

55-летний нефтеюганец решил добраться к возлюбленной, которая находилась за городом, на чужом велосипеде. Увидев в одном из дворов велосипед, пенсионер с помощью инструментов перерезал замок, после чего скрылся с места происшествия. К своей второй половине мужчина добрался, однако за кражу имущества в отношении похитителя возбудили уголовное дело. Известно, что в момент совершения преступления он был пьян.

Еще один житель Нефтеюганска решил порадовать свою девушку подарком. А так как денег у 26-летнего молодого человека не было, он решил украсть дорогой парфюм. Именно такие духи девушка просила у своего возлюбленного.

28-летний житель Алтайского края приехал в Сургут к девушке, с которой познакомился на отдыхе с надеждой построить серьезные отношения. Однако по приезду выяснилось, что у возлюбленной есть дети и муж. Обидевшись на подругу, он поджог ее автомобиль.

На одном из сайтов 34-летняя сургутянка познакомилась с мужчиной, с которым начала встречаться. Полностью доверившись ему, заявительница отдала ключи от квартиры. Однажды, вернувшись домой, своего возлюбленного женщина не обнаружила. А вместе с мужчиной из квартиры пропали шуба, золотые изделия и дорогостоящие часы.

Полицейские задержали подозреваемого 1991 года рождения, который рассказал, что приехал в Сургут из Свердловской области, некоторое время работал охранником. Когда познакомился с потерпевшей, у него сразу созрел план, как завладеть ее имуществом и уехать. Войдя в доверие, он забрал ее вещи и сдал в ломбард. На вырученные деньги купил билет на самолет и улетел в Москву, где и скрывался до задержания.