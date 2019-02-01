"Единая Россия" запустила проект для молодежи "ПолитСтартап"

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Партия "Единая Россия" объявила о запуске проекта "ПолитСтартап". В Тюменской области в этом году он будет реализован в Ялуторовске, поскольку именно там состоятся выборы в городскую думу 8 сентября.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", проект в пилотном режиме был апробирован в прошлом году как инструмент по привлечению молодых людей в политику. Он предназначался для тех, кто решил попробовать свои силы в предварительном голосовании и кому еще не исполнилось 35 лет. В "ПолитСтартапе" по всей стране приняли участие более 1600 человек, а также 133 федеральных и более 200 региональных наставников.

Поскольку проект признан успешным, принято решение о его продолжении. В этом году проект будет реализован совместно с "Молодой Гвардией "Единой России", а потому о его запуске было объявлено сегодня на съезде молодогвардейцев.

Также запущен официальный сайт, где начался сбор заявок от участников предварительного голосования, регистрация продлится до 30 апреля.

Депутат Тюменской областной думы, руководитель регионального исполнительного комитета партии Ольга Швецова рассказала, о задачах проекта: "ПолитСтартап" - это целый комплекс мероприятий, призванных помочь молодым людям достойно подготовиться к предварительному голосованию, приобрести новые знания, в итоге это позволит им в дальнейшем работать на благо своего региона".

Обучение будет проводиться в двух форматах: он- и оффлайн. В первом случае предполагаются видеоуроки, во втором – очные встречи. Ребята смогут пообщаться с наставниками, а ими стали депутаты Тюменской облдумы. Кроме того, раз в две недели будут проходить коуч-сессии.

Участники "ПолитСтартапа" узнают, как работать в команде, как отвечать на острые вопросы, что необходимо для успешного публичного выступления, в каком случае агитационная продукция будет эффективной.