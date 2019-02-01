#Напишисолдату: жители России благодарят защитников Отечества

| Фото: пресс-служба УМВД России по Тюмени | Фото: пресс-служба УМВД России по Тюмени

Почти 500 писем со словами благодарности адресовали военным жители России в рамках социального всероссийского проекта #Напишисолдату, который стартовал в Тюмени в феврале.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тюмени, в настоящий момент набирает популярность интернет-площадка - почти 300 обращений опубликовано на сайте напишисолдату.рф, еще около 200 посланий написаны от руки и уже направлены в воинские части в разные уголки страны через управление МВД г. Тюмени.

Напомним, проект предоставил возможность каждому жителю страны выразить слова поддержки и поднять боевой дух солдат. Сотрудники органов внутренних дел, войск национальной гвардии и российской армии несут службу: борются с преступностью, охраняют границы, защищают страну от внешних и внутренних врагов. Каждую минуту они делают все, чтобы в любой момент защитить нас. И часто подолгу находятся вдали от родного дома.

"Конечно, это нас поддерживает. Когда ты понимаешь, что люди ценят твой труд, хочется выполнять свой долг еще лучше. Спасибо вам", – рассказал младший лейтенант воинской части 3059 в Тюмени Сергей.

Менее чем за месяц к проекту присоединились жители более 30 городов страны, среди которых Санкт-Петербург, Сургут, Пермь. Многие пользователи соцсетей приглашают к участию в проекте всех желающих – в преддверии 23 февраля слова поддержки для солдат будут как нельзя кстати. А неравнодушные тюменцы даже сняли ролик, адресованный бойцам.

"Спасибо, солдат, что защищаешь меня и мою семью", "благодаря каждому из вас мы можем жить, улыбаясь и радуясь", "я не чувствую, что жизни моей семьи что-то угрожает, и за это спасибо вам", – об этом говорят тюменцы, обращаясь к российским героям.

Проект реализован в двух форматах - онлайн и оффлайн. Все желающие могут публиковать свои письма на сайте напишисолдату.рф, после модерации они появятся в ленте, либо отправлять рукописную версию в управление МВД России по г. Тюмени (ул. Ватутина, 34), откуда письма разлетятся в воинские части по всей стране.