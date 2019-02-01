Кафедра предпринимательства ТюмГУ разработает образовательные программы для бизнесменов

| Фото: duma72.ru | Фото: duma72.ru

Кафедра предпринимательства, созданная в Тюменском государственном университете в 2018 году, готовит курс из четырех предметов, который будет интересен не только студентам, но и действующим бизнесменам. Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", депутат Тюменской областной думы Эдуард Омаров.

"Говоря о развитии предпринимательства, несколько лет назад мы остро ощутили отсутствие у бизнесменов должных компетенций. И тут же поняли, что им практически негде эти компетенции получить, каждый получает знания самостоятельно, на личном опыте, методом проб и ошибок. Поэтому и было принято решение о создании в Тюменском госуниверситете кафедры предпринимательства", - напомнил Эдуард Омаров.

Кафедра должна выявлять среди студентов молодых людей, которые хотели бы заняться предпринимательством, и давать им нужные знания. Вторая задача - обучение уже действующих бизнесменов.

"В 2019 году мы готовим курс из четырех предметов, который позволит развивать у учащихся предпринимательские компетенции. В частности, многие предприниматели не умеют правильно презентовать свои предприятия и их продукцию, не обладают навыками ведения деловых переговоров. Всему этому можно будет научиться на нашей кафедре. Логика такая: сначала мы прокачиваем личность будущего предпринимателя, а потом обучаем его созданию и развитию бизнеса", - рассказал вице-президент "ОПОРЫ РОССИИ".

Подготовка квалифицированных предпринимателей становится для Тюменского госуниверситета одной из приоритетных задач, подчеркнул ректор вуза, депутат Тюменской областной думы Валерий Фальков. Студент любой специальности при желании должен иметь возможность пройти специальный курс обучения, чтобы получить навыки предпринимательской деятельности.

Евгений Бабенко