Наталия Мекрюкова завоевала бронзу первенства России

| Фото: ОСШОР Л. Н. Носковой | Фото: ОСШОР Л. Н. Носковой

Тюменская лыжница Наталия Мекрюкова завоевала бронзу на первенстве России среди юниоров в Рыбинске 14 февраля, сообщает школа олимпийского резерва Л. Носковой.

"После первенство мира по лыжным гонкам в Финляндии я несколько дней болела и не тренировалась, состояние было тяжелое. Несмотря на это, сегодня гонка удалась: и лыжи здорово работали, и мне бежалось легко, поэтому своим результатом довольна", - отметила спортсменка.

Выпускницы ОСШОР Л.Н. Носковой Анна Грухвина и Анастасия Бекишева заняли 9 и 15 места соответственно.

В спринте среди юношей выпускник тюменской областной школы спортивного резерва по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой Иван Якимушкин завоевал первое место.

Тюменцы Кирилл Печёнов и Ярослав Егошин вошли в Топ-30 лыжников. Александр Сизиков и Игорь Фофанов расположились на 35 и 36 строчках соответственно. Все они также являются выпускниками ОСШОР Л. Н. Носковой. Отметим, что всего в гонке участвовало около 90 спортсменов.